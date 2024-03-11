Военные России поразили несколько сотен целей ВСУ на Авдеевском направлении Группировка войск «Центр» поразила около 350 целей ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Группировка войск «Центр» поразила около 350 целей противника, в том числе два пункта управления и 14 опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, которые приводит ТАСС, также ликвидированы 90 позиций полевой артиллерии украинской армии.

Нанесено огневое поражение по около 350 целям противника. В том числе по двум пунктам управления, 14 опорным пунктам и по 90 позициям полевой артиллерии, — сказал он.

Он отметил, что бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесено более 60 ударов в районах населенных пунктов Очеретино, Бердычи и Новокалиново в ДНР. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи Су-34 нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении. В пресс-службе министерства добавили, что после получения летного задания звено штурмовиков осуществило вылет и сблизилось с целью на предельно малой высоте. Самолеты обогнули рельефы местности и нанесли удар по точке открытия огня.