Водитель школьного автобуса отправлял детям эротические фотографии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали 54-летнего водителя школьного автобуса из Успенского района Краснодарского края, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, мужчину подозревают в отправке эротических фотографий детям через мессенджеры. В ходе обысков в его доме нашли много компрометирующих материалов.

Известно, что подозреваемый часто возил детей на школьные экскурсии. Во время поездок он напрашивался к ученикам в фотографы и просил номера телефонов, чтобы отправить снимки. Однако вместо кадров с поездки он отправлял им порнографические ролики или фотографии. При этом с каждым разом отправленные файлы становились все откровеннее. Школьницам в возрасте 12, 13 и 9 лет он показал порноролик прямо на территории учебного заведения. Именно одна из этих девочек рассказала родителям о случившемся.

В настоящее время водитель автобуса находится под арестом, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Отмечается, что проверка ожидает и саму школу. Сотрудники прокуратуры проверят, как она подбирает себе кандидатов.

В Омске таксист ранее помог задержать 57-летнего извращенца, пристававшего к 12-летней школьнице на улице. По неподтвержденным данным, мужчина снял штаны и продемонстрировал несовершеннолетней гениталии. В настоящее время он находится в СИЗО.