https://static.news.ru/photo/db9d537a-1f49-11ea-af67-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Сети появилось видео, снятое на проспекте Маркса в Новосибирске. На нём заметно, как водитель маршрутного автобуса № 39 управляет транспортом при помощи ног, руки его в это время отдыхают на подлокотниках.

В пятничный час пик водитель автобуса НефАЗ, работающего на маршруте № 39, решил дать рукам отдохнуть и порулить ногами, — написал автор видео в соцсетях.

Кто-то из комментаторов пожалел уставшего за смену водителя, но большинство были разгневаны. Они начали дискутировать, как водитель в таком положении будет тормозить и почему в его руках нет ещё бутылки пива с сигаретой.

Как писал NEWS.ru, пассажирский автобус, ехавший на текстильную ярмарку, столкнулся с грузовиком на территории Ивановской области. Авария произошла на трассе Иваново — Ярославль. По ходу движения автобус занесло, и он столкнулся со следовавшим во встречном направлении грузовиком. Водитель грузовика от полученных травм погиб на месте. Травмы получил водитель автобуса. Ему из-за деформации кабины зажало ноги. Внутри находились 23 человека, среди них нет серьёзно пострадавших.