Водитель каршеринга снёс остановку с людьми в Новосибирске Водитель каршеринга в Новосибирске врезался в остановку, один человек погиб

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Новосибирске утром 9 июля водитель легкового каршерингового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта. В результате происшествия один человек погиб, ещё трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталия Рифа.

По словам представителя ГИБДД, инцидент произошёл на улице Ипподромская. Водитель проехал на красный свет, не справился с управлением и влетел в остановку, где находились четыре женщины.

Одна из них получила травмы, несовместимые с жизнью, трое доставлены в медицинское учреждение, — сказал Риф.

О состоянии водителя не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на перекрёстке, а затем влетел в дерево. В результате травмы получил 15-летний подросток, он был госпитализирован с места происшествия.