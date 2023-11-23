Водитель без прав сбил двух дорожных рабочих в Томске

Фото: vk.com/public_tomsk_police

Водитель легковушки сбил двух дорожных рабочих в Томске и врезался в стоящий рядом автомобиль ГАЗ, сообщает «МВД Медиа». В момент происшествия автодорожники проводили ремонт проезжей части. Один из них скончался на месте. За рулем находился ранее неоднократно судимый и лишенный прав 37-летний гражданин.

Водитель легковой иномарки совершил наезд на дорожных рабочих, осуществлявших ремонт покрытия проезжей части, после чего столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ. В результате ДТП 25-летний рабочий скончался на месте, второй с травмами доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

ДТП произошло на улице Елизаровых. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи, у которой были включены маяки и сирена. Тем не менее водитель не заметил автомобиль с красными крестами. В результате двое медиков получили ушибы.

До этого двойная авария произошла на МКАД. 38-летний водитель автомобиля Honda врезался в машину, которая ранее остановилась на трассе из-за ДТП с другим транспортным средством. В результате аварии один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Также травмы получил водитель Honda.