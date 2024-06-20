Внедорожник переехал ребенка на велосипеде в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель на внедорожнике сбил ребенка-велосипедиста, сообщает региональное управление МВД. Авария произошла на улице Генерала Хазова в Пушкине. Проводится проверка.

Отмечается, что 45-летний водитель за рулем Land Rover наехал на девятилетнего мальчика, который выехал на пешеходный переход на велосипеде. Пострадавшего мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести. По данным полиции, водителя за последний год 13 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее труп пожилого велосипедиста нашли в канаве на трассе «Кола» в Ленинградской области. Рядом с телом лежал покореженный велосипед. Все свидетельствует о том, что мужчину сбили, а виновник аварии скрылся с места происшествия.

В результате ДТП погиб 66-летний пенсионер из поселка Назия, которого уже около двух недель искали родственники и волонтеры. Отмечается, что рядом с телом, кроме велосипеда, лежали фрагменты пластикового колпака автомобильного колеса. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

До этого в Москве самокатчик выехал на полосу встречного движения и устроил серьезное ДТП с велосипедистом. Авария произошла во время велопарада. В столице для велосипедистов перекрыли Садовое кольцо, этим воспользовался один электросамокатчик. Мужчина поехал по встречке и лоб в лоб столкнулся с велосипедистом.