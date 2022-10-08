Из-за возгорания цистерны с топливом движение по Крымскому мосту полностью остановлено, сообщил агентству «Интерфакс» исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Власти сообщили, что в настоящее время готовится запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.
Паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту, на котором произошло возгорание топливной цистерны, — сообщил Лукашенко.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия. По его словам, паромная переправа находится в состоянии готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, отметил Крючков.
Ранее стало известно о загоревшейся цистерне с топливом на одном из участков Крымского моста. По предварительным данным, грузовой поезд шел из Тамани в Керчь. Возгорание произошло около шести часов 8 октября. Позднее движение по мосту было перекрыто.