Власти Воронежской области дали двое суток на возврат незаконно призванных Губернатор Воронежской области Гусев дал двое суток на возвращение незаконно мобилизованных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил вернуть домой всех незаконно мобилизованных в течение двух суток. В своем Telegram-канале он написал, что главы местных военкоматов должны отчитаться областному военному комиссару о проверке законности мобилизации.

Сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел. Если есть те, кто мобилизован незаконно, вернуть их домой в течение двух суток, — написал Гусев.

Также воронежский глава поручил проверить все ошибочные случаи призывов и исправить все связанные с этим нарушения в течение суток. Кроме того, Гусев рекомендовал взять под особый контроль работу медиков в призывных медкомиссиях, а также внимательно проверять все заключения врачей, которые люди приносят с собой в военкоматы.

Каждый глава района как руководитель районной призывной комиссии в конце дня будет проводить совещание по его итогам и определять вопросы, требующие разрешения, — добавил Гусев.

Ранее губернатор Воронежской области объявил об отмене развлекательных и культурно-массовых мероприятий в регионе на фоне объявления о мобилизации. По мнению Гусева, сейчас граждане России должны поддержать идущих на фронт мобилизованных призывников.