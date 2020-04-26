Власти Великобритании закупят 50 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/5c7fb026-87cf-11ea-817e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании разметило госзаказ на изготовление 50 млн портативных наборов для выявления переболевших COVID-19. Каждый тест обойдётся властям в $12,5.

Британский кабмин заинтересовался разработанными в Оксфордском университете устройствами, способными за 20 минут выявить антитела к коронавирусу по одной капле крови. Тесты раздадут людям для самостоятельной проверки, в стране живут более 66 млн человек.

Участники британского консорциума по разработке методов быстрого тестирования считают, что к июню смогут наладить производство миллиона таких устройств в неделю, — передаёт Daily Mail.

В издании отметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор сомневается в том, что перенёсшие коронавирусную инфекцию люди, получают гарантированную защиту от повторного заражения.

Как писал NEWS.ru, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании приблизилось к 150 тысячам. Власти страны уверены, что многие британцы могли бессимптомного переболеть COVID-19.