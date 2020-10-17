Власти Тульской области запретили массовые мероприятия

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Дополнительные меры профилактики коронавируса ввёл тульский губернатор Алексей Дюмин. Теперь в регионе до 31 декабря запрещено проводить досуговые, деловые и развлекательные собрания численностью более 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба Тульской области.

Изменения внесены в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности».

До 31 декабря запрещено проведение организованных массовых деловых, массовых развлекательных и массовых досуговых мероприятий с численностью одновременного участия более 20 человек, — сказано в указе.

В документе поясняется, что запрет не касается показов фильмов в кинотеатрах, концертной и выставочной деятельности, а также театральных постановок, цирковых представлений и экскурсий в музеях.

Бильярды, боулинги, ночные клубы и караоке, а также рестораны должны быть закрыты с 00:00 до 7:00. Дистанционную торговлю и самовывоз это не касается.

Изменения вступят в силу с 19 октября. При этом в указе тульского губернатора подчёркивается, что организации сохранят возможность работать только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.

В России динамика распространения COVID-19 в суточном показателе продолжает держаться на высоком уровне. По данным Оперштаба, за истёкший период подтверждены ещё 14 922 случаев. Накануне было 15 150, днём ранее — 13 754. Больше всего заболевших приходится на Москву — 4648. За столицей идёт Санкт-Петербург (659), Московская (458), Нижегородская (288) и Ростовская (287) области. Почти у 27% заболевших не было никаких симптомов. Также за сутки зафиксировано 279 летальных исходов, полностью выздоровели 8617 человек. С начала эпидемии в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса. Большинство заболевших — 1 065 199 — уже вылечились. Не смогли справиться с болезнью 24 002.

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