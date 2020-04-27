Власти Свердловской области вернулись к привычному режиму работы

https://static.news.ru/photo/14a225b0-8868-11ea-8237-fa163e074e61_660.jpg Евгений Куйвашев Фото: dip.gubernator96/facebook.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возобновил проведение еженедельных совещаний в режиме личного присутствия. На протяжении последнего месяца все совещания проходили дистанционно.

Начиная с этой недели глава области Евгений Куйвашев возвращается к сложившемуся в предыдущие годы режиму работы, — сообщил URA.RU информированный источник.

Уточняется, что на совещании у губернатора в защитных масках и на безопасном расстоянии 27 апреля присутствовали, в частности, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и замгубернатора Павел Креков. По мнению собеседника агентства, возвращение к привычному формату работы свидетельствует о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе.

Как писал NEWS.ru, режим пропусков в Свердловской области введут на период всех майских праздников. Сейчас руководство субъекта РФ прорабатывает техническую часть распоряжения и критерии, по которым граждане смогут получить разрешительный документ, рассказал замглавы региона Павел Креков. Он добавил, что власти решают, в каком виде жители области смогут оформить пропуск — в бумажном или электронном. Чиновник подчеркнул, что стратегическая задача властей региона заключается в том, чтобы праздничные дни прошли в условиях максимальной изоляции.