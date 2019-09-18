https://static.news.ru/photo/5ce97518-dacf-11e9-9745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мэрия Москвы согласовала заявку незарегистрированной Либертарианской партии России на митинг в поддержку фигурантов московского дела. Он пройдёт на проспекте Сахарова 28 сентября с 15:00 до 17:00.

Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Это значит, что 28 сентября мы проведём там митинг в поддержку жертв «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых, — сообщил в Telegram-канале активист партии Михаил Светов.

Он подчеркнул, что ранее по этой же заявке мэрия ответила отказом, но, как и с митингом «За Голунова», «власть переиграла свой ответ».

Предполагается, что на митинг выйдут 20 тыс. человек.

Московское дело — это ряд уголовных дел в отношении граждан, задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Большинство из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, однако некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

Как писал News.ru, в защиту так называемого московского дела выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых по московскому делу.

В последние дни десятки российских актёров, в том числе таких известных, как Сергей Безруков и Александр Паль, выступили в защиту одного из осуждённых по московскому делу — их молодого коллеги Павла Устинова, которому дали 3,5 года колонии за нападение на бойца Росгвардии. Судья при рассмотрении дела Устинова дважды отказал в ходатайстве защиты о просмотре видеозаписи, на которой виден момент до задержания обвиняемого, который не сопротивляется задержанию.

Ранее по той же 318-й статье УК осудили ещё четверых — Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца. Все они также получили реальные сроки — от двух до трёх с половиной лет колонии.