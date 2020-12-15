Власти Подмосковья закрыли полигон «Ядрово»

https://static.news.ru/photo/f46b99e8-3ed3-11eb-9c4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: воробьёв.рф

Подмосковный полигон «Ядрово», который долгие годы доставлял проблемы жителям Волоколамска, закрыли одним из последних в регионе.

Полигон действовал на протяжении сорока лет, пока губернатор Московской области Андрей Воробьёв не принял решение закрыть его. Работа полигона была прекращена досрочно после многочисленных обращений местных жителей. Согласно документам, он мог принять 4 млн тонн отходов — успел только три. Теперь мусор, который раньше доставляли туда, отправят в комплекс переработки отходов «Храброво» в Можайском городском округе.

По словам губернатора, у Подмосковья богатая история с полигонами, всего их было 39. Но ситуация с «Ядрово» стала самой громкой, поступало очень много связанных с ним жалоб, и Воробьёв считает их справедливыми.

В XX веке свою работу в Московской области начали 39 полигонов. В этом году мы закроем все — ни одной городской свалки не будет, — подчеркнул он.

Глава региона назвал новые комплексы «современными экологическими стандартами», которые исключают неприятный запах и пагубное влияние на экологию, в частности на загрязнение рек и водоёмов. При этом он отметил, что Подмосковье реализует большую программу рекультивации полигонов: работы на десяти уже завершены, на семи ещё ведутся, 15 находятся на стадии проектирования.

«Ядрово» в 2021 году становится в проектирование, и затем здесь будет также наведено полное соответствие экологической безопасности. Уже сейчас мы говорили про то, что важно очистить реку. Повесить замок — это важный этап. Но это лишь этап. Наша цель — все полигоны рекультивировать, — заявил губернатор.

Воробьёв выразил благодарность федеральному правительству за «очень серьёзную поддержку для того, чтобы оставить после себя зелёный, не нарушающий экологическую безопасность, не мешающий жить холм».

Отдельно он отметил людей, боровшихся за экологию и закрытие «Ядрово», проявивших высокую гражданскую активность. По его словам, вначале у властей и активистов были «тяжёлые баталии», которые позже перетекли в диалог.

И надо отдать должное: мы нашли общий язык. Наша работа не прекращается — рекультивация должна быть следующим этапом, — подчеркнул глава региона.

В свою очередь главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова отметила, что работа над этой проблемой «не заканчивается ни на минуту», так как речь идёт об объекте, который формировался 40 лет.

За нашей спиной и теперь за забором находится большая масса совершенно разнотипных отходов. Чтобы грамотно провести участок и вернуть его в оборот там, где мы можем на него смотреть и безопасно существовать, надо пройти большое количество научных, инженерных баталий, а потом провести очень грамотно работу, — цитирует Радионову телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне обещаний губернатора Подмосковья закрыть мусорные полигоны «Лесная» в Серпухове и «Ядрово» под Волоколамском Росприроднадзор нашёл в работе последнего более полусотни нарушений. О проблемах двух этих объектов неоднократно говорили и экологи, и местное население, и власти. Последние, между тем, ранее называли другие сроки консервации токсичных площадок, которые тем не менее продолжили функционировать. Возникают вопросы и к будущему уже законсервированных полигонов, на которые продолжают жаловаться жители столичного региона.