Власти Воронежа нашли неожиданное объяснение раздеванию выпускниц на ЕГЭ Минобразования Воронежской области связало раздевание учениц на ЕГЭ с волнением

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Инцидент в воронежской школе, в ходе которого несколько учениц сняли белье после срабатывания сигнала металлодетектора на ЕГЭ, объясняется естественным волнением, сообщили РБК в пресс-службе регионального Министерства образования. В ведомстве также отметили, что только одна школьница «в инициативном порядке» подняла кофту. При этом соответствующие указания со стороны организаторов экзамена отсутствовали.

Участницы ЕГЭ, обратившиеся впоследствии в СМИ по поводу проблем с допуском в ППЭ № 75, не назвали или не описали лиц, принуждавших их, например, снять белье. <...> [В итоге] все участники ЕГЭ, пришедшие на экзамен, были допущены в аудитории и заняли определенные им рабочие места, — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что решение выпускниц снять бюстгальтеры также объясняется отсутствием предупреждающих педагогических мер. Там уточнили, что если бы школьницы обратились к педагогам, то подобных неординарных действий удалось бы избежать.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обнародовала скриншоты, где ученицы воронежской школы пожаловались на раздевание перед ЕГЭ. По словам школьниц, организаторы этого мероприятия даже не отвели их в туалет. Действия досматривающих видели учителя как женского, так и мужского пола, утверждали выпускницы.