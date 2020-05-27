Власти Москвы усилят масочный и перчаточный режим с 1 июня

https://static.news.ru/photo/50c7719a-a045-11ea-a359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соблюдение масочного и перчаточного режима станет обязательным в Москве при любом выходе из дома с 1 июня. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания, — написал Собянин в своём блоге.

NEWS.ru писал, что в столице режим самоизоляции продлён до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Собянин заявил, что рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

По данным на 27 мая в Москве диагностировано 171 443 заболевших коронавирусом (+2140 за последние сутки), 67 458 выздоровели (+5839 за последние сутки), 2183 умерли (+73 за последние сутки).