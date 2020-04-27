Власти Кубани сообщили о слухах о необычном использовании масок грабителями

https://static.news.ru/photo/3ad633f4-8893-11ea-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В социальных сетях появилась информация, что на территории Краснодарского края преступники нестандартным образом используют медицинские маски. Об этом сообщили представители регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что об установленных фактах использования масок преступниками на данный момент сведений нет. Однако в оперштабе всё же призвали местных жителей быть бдительными.

В сообщениях в соцсетях говорится, что под видом оказания помощи мошенники посещают граждан на дому и раздают медицинские маски, в результате примерки которых люди теряют сознание, так как маски пропитаны неустановленными химическими веществами, чем пользуются мошенники для ограбления, — передаёт «Интерфакс» сообщение оперштаба.

Как ранее писал NEWS.ru, в подмосковном Красногорске действуют злоумышленники, использующие эпидемию коронавируса, чтобы втираться в доверие к пожилым людям и обманывать их.