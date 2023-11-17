Власти Бурятии одобрили эвтаназию бездомных собак

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Депутаты в Бурятии приняли закон, который позволяет при определенных условиях усыплять безнадзорных собак, сообщается на сайте регионального парламента. Отмечается, что эвтаназию будут проводить ветеринары гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

Так, умерщвлять собаку будут, если она тяжело больна или травмирована, если хозяина потерявшегося питомца так и не нашли, а также в случае, если животное напало на человека.

Бездомное животное без чипа сначала поместят в пункты временного содержания, где в течение 30 дней ему будут искать владельцев. Для животных с чипом этот срок составляет 60 дней. При этом поясняется, что приюты могут содержать животных без владельцев и без ограничений по времени, но только за собственный счет.

Тем временем в Камчатском крае бездомных собак будут кормить конфискованной красной рыбой. Депутаты единогласно проголосовали за соответствующий законопроект. Председатель комитета по природопользованию краевого парламента Оксана Герасимова пояснила, что с 1 января 2024 года предлагается безвозмездно передавать изъятую продукцию на корм в приюты для животных, а также в питомники ездовых собак, чтобы она не пропадала.