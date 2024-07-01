Десятки авто с рупорами будут оповещать белгородцев об опасности Мэр Белгорода: авто с рупорами станут оповещать жителей о ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей районов Белгорода, где возникли временные проблемы с электроэнергией, будут оповещать о ракетной опасности специальные автомобили с громкоговорителями, написал в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. По его словам, для этого будет задействована 21 соответствующая машина.

Для обеспечения работы системы оповещения в случае ракетной опасности 21 экипаж с мобильными громкоговорителями будет работать в районах города, где временно нет электроснабжения, — сообщил Демидов.

Он также отметил, что оставшиеся без света соцучреждения уже подключены к резервным источникам электроэнергии. На основных автомагистралях в секторах, где не работают светофоры, дежурят около 30 регулировщиков ГАИ.

Глава города подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы восстановить штатную работу системы электроснабжения. По его словам, ситуация сложная, но власти держат ее на контроле.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что в понедельник, 1 июля, в небе над Брянской, Курской и Белгородской областями за ночь были сбиты и подавлены 36 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил. По данным ведомства, беспилотники были самолетного типа.