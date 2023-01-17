Момент избиения подростками слепой девочки в школе Бурятии попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростки избили полуслепую школьницу во время перемены в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии, передает «Аноним 03». На странице паблика во «ВКонтакте» опубликована запись с камеры видеонаблюдения с издевательствами над девочкой. По словам загрузившего видео в Сеть, инцидент произошел на глазах охранника, однако он не стал останавливать хулиганов.

Знаю, что у этой девочки один глазик слепой с рождения, и поэтому нельзя никаких физических нагрузок на второй глаз, а эти упыри били ее по голове. И охранник видел и никаких мер не принял, — сказал автор видео.

Детский омбудсмен в Республике Бурятия Наталья Ганькина написала на своей странице во «ВКонтакте», что в школе пройдет проверка. По ее словам, местные власти дадут оценку бездействию сотрудников учебного заведения.

Необходимо оценить работу школы по воспитанию детей, по формированию у детей недопустимости применения насилия в отношении друг друга, дать оценку бездействию сотрудников школы, проигнорировавших данные противоправные действия в отношении девочки, а также соблюдение законодательства о защите персональных данных детей, — написала Ганькина.

Ранее в одной из школ в Рязани у ученицы случился сердечный приступ после конфликта с директором. Местные жители подписали петицию с требованием уволить руководителя учебного заведения.