Вице-спикера парламента Бурятии задержали по делу о смертельном ДТП

https://static.news.ru/photo/2a2e002e-86f7-11ea-b2ac-fa163e074e61_660.jpg Баир Жамбалов (архивное фото) Фото: hural-buryatia.ru

Вице-спикер парламента Бурятии и экс-глава местного отделения «Единой России» Баир Жамбалов задержан по делу о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Предъявлено ли Жамбалову какое-либо обвинение, пока неизвестно, сообщает arigus.tv.

ДТП, о котором идёт речь, произошло в начале января 2020 года. Девушка была сбита принадлежащим вице-спикеру автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, но парламентарий утверждает, что за рулём его в тот момент не было. Он уверяет, что незадолго до аварии поменялся машинами с бизнесменом Галустом Пилосяном.

Тот сам явился в полицию через несколько часов после ДТП и взял вину на себя. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Следствие хотело проверить показания Жамбалова на полиграфе, но он отказался от участия в экспертизе.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о выплате вознаграждения в 100 тысяч рублей за предоставление видеозаписи смертельном ДТП. Он подчеркнул, что на нём должно быть видно водителя автомобиля, совершившего наезд.