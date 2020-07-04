Вертолёт МЧС РФ прилетел в якутский посёлок для борьбы с лесным пожаром

https://static.news.ru/photo/b73297c0-be09-11ea-bd72-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviacentrmchs.ru

Вертолёт Ми-8 МЧС РФ, оборудованный водосливным устройством, начал тушить лесные пожары в 3 километрах от села Кустур Эвено-Бытантайского национального улуса Якутии. 28-ми местным жителям в борьбе с огненной стихией помогают прибывшие на место ЧП 7 сотрудников «Якутлесресурса», рассказал глава муниципального образования Константин Старостин. Кроме того, в посёлок доставили 100 единиц рационов питания, мягкий резервуар и мотопомпу.

Вертолёт [МЧС РФ] произвёл 16 сливов по 5 тонн воды на термоточки вокруг посёлка. В настоящее время ведётся работа по локализации пожаров, — отметил Старостин.

По словам чиновника, возгорания спровоцированы сухими грозами и жаркой погодой в арктическом регионе республики. С 19 июня 2020 года местные жители мобилизовались по 50-60 человек и круглосуточно, в две смены, боролось с очагами. Вокруг населённого пункта сделали минерализованную полосу, пишет РИА Новости.

С 23 июня на территории Кустура объявили режим ЧС. Ситуацию осложнил сильный ветер. Люди начали задыхаться из-за густого дыма. Эвено-Бытантайский национальный улус граничит с Верхоянским районом Якутии, где лесной пожар приблизился на 600 метров к нефтебазе, расположенной в посёлке Батагай. Кромку возгорания остановили на расстоянии 250 метров от предприятия. После операции в Верхоянье ведомственный летательный аппарат МЧС РФ направился в Кустур.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режим ЧС объявлен 3 июля 2020 года на территории Иркутской области из-за лесных пожаров, объявил врио главы субъекта Игорь Кобзев. Сложная обстановка с возгораниями в соседних регионах может привести к введению ЧС во всём Сибирском федеральном округе. С 3 июля тушение огня в Иркутской области начал самолёт Бе-200 МЧС РФ. Борт прибыл из Красноярска.

Помогать местным спасателям будут 50 пожарных парашютистов и десантников из Республики Тыва. В ближайшее время ожидается летающий танкер Ил-76, занятый борьбой со стихией в других субъектах, где обстановка более сложная.