Вандалы осквернили братскую могилу группы Дятлова в Екатеринбурге Mash: на Михайловском кладбище надругались над братской могилой группы Дятлова

Фото: Вова Жабриков/URA.RU/TASS

Неизвестные осквернили братскую могилу участников группы Дятлова на Михайловском кладбище в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Согласно его информации, вандалы сорвали портрет туриста и учителя физкультуры Семена Золотарева, а также обезобразили его лицо на фотографии.

Как отметил канал, злоумышленники также испортили постамент, изрисовав его и оставив оскорбительные надписи. Кроме того, с памятника пропала эмблема Уральского политехнического института, который впоследствии переименовали в Уральский государственный технический университет. Она находилась в верхней части мемориала.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге неизвестные разгромили могилу солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Вандалы нарисовали на портретах певца свастики, разбросали цветы и разбили плиты с лампадами. Фанаты группы подозревают в произошедшем завсегдатаев местного компьютерного клуба.

Также ранее в Стерлитамаке двое несовершеннолетних справили малую нужду на Вечный огонь. Осквернение памятника попало в поле зрения камеры наблюдения. Помочившись на мемориал, школьники скрылись на велосипедах.