В зоне СВО убит примкнувший к ВСУ актер из сериала «Черные кошки» В зоне СВО убит примкнувший к ВСУ актер из сериала «Черные кошки» Колесник

В зоне спецоперации убит актер театра и кино Богдан Колесник, который участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил в соцсетях Днепропетровский колледж культуры и искусств. О смерти 36-летнего Колесника стало известно 24 декабря.

Колесник родился в Кривом Роге, в 2009 году окончил Днепропетровский колледж культуры и искусств по специальности «актер драмы» и устроился работать в Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр, где трудился до 2011 года. На экранах он дебютировал в 2013 году в российском криминальном ретро-сериале «Черные кошки», где он сыграл уголовника Лома. Колесник также известен зрителям по сериалу «Маэстро» и криминальной мелодраме «Старший следователь».