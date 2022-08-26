В зеленоградском кафе мужчина застрелил посетителя, еще двое ранены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 26 августа в кафе «Плов-центр» в Зеленограде мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Один посетитель был убит, двое ранены, передает РИА Новости. Отмечается, что до ЧП убийца не был знаком с жертвой. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Запись с камеры наблюдения разместил Telegram-канал SHOT.

Со слов старшего помощника руководителя столичного главка Юлии Ивановой, ночью между посетителями кафе произошел конфликт, в результате которого один из них достал огнестрельное оружие и расстрелял другого. 33-летний мужчина умер не месте.

Позднее правоохранительные органы установили личность стрелка.

Задержанный — местный житель Петр Капустин 1984 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина не был знаком с потерпевшими, — рассказал собеседник РИА Новости.

Стрелявшему грозит лишение свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), добавила Иванова.

Ранее в одном из столичных офисов «Viva деньги» киллер застрелил 51-летнюю сотрудницу микрозаймовой конторы. Мужчина ворвался в помещение, выстрелил из пистолета с глушителем женщине в лицо и некоторое время рылся в шкафах.