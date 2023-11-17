В Запорожской области сообщили о ликвидации бронетехники ВСУ Рогов: ВС РФ ликвидировали два танка и три боевые машины ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Российские силы уничтожили два танка и три боевые бронированные машины ВСУ в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые передает ТАСС, это произошло во время утренней атаки противника.

На Ореховском направлении сегодня утром атака ВСУ была в районе Вербового и Работино. Уничтожено не менее двух танков и трех боевых бронированных машин противника непосредственно при огневом контакте, — сказал Рогов.

Ранее стало известно об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении в районе города Степногорска. Цели поразили бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» из 136-й бригады. Подтверждение было получено при помощи беспилотников.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что тактика маневренной обороны сил РФ позволила полностью остановить «распиаренное» контрнаступление ВСУ, проводимое Киевом на территории региона. По словам Балицкого, ВСУ «выдохлись», осталась только агония и поставленные Западом ракеты, которыми противник обстреливает населенные пункты.

До этого Балицкий заявил, что российские военные за прошедшие десять дней ликвидировали более пяти единиц тяжелой техники ВСУ в Запорожской области. По его словам, ВС РФ использовали «Ланцеты» и дроны-камикадзе.