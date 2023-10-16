Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в шпионаже для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России. По предварительным данным, женщина передавала украинским спецслужбам информацию о перемещениях российских военнослужащих, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции.

Против россиянки возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса («Государственная измена»), сейчас она находится под стражей. «Известия» опубликовали видеозапись с места задержания.

В конце сентября в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Краснодара, которого тоже заподозрили в госизмене. Мужчина собирался уехать на Украину и вступить в ряды вооруженных сил, чтобы воевать за Киев. Теперь он обвиняется в переходе на сторону ВСУ и в настоящее время арестован на два месяца. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Крыму к 15 и 16 годам колонии строгого режима приговорили двух граждан Украины за шпионаж. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за сведений, составляющих государственную тайну. Еще одного крымчанина, обвиняемого в попытке государственной измены и участии в деятельности террористической организации, приговорили к восьми годам колонии строгого режима по решению Южного окружного военного суда. Мужчина собирался примкнуть к запрещенному в России украинскому национальному батальону, но не успел.