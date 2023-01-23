В якутских больницах выросло число пациентов с обморожениями

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

В якутских больницах на фоне 50-градусных морозов значительно выросло число пациентов с обморожениями, включая детей. С начала 2023 года с холодовыми травмами в медучреждения обратились 115 человек. На стационарном лечении в настоящее время находятся 83 человека, что на 15% больше, чем в прошлом году в аналогичный период, передает ОТР.

Если в 90-е обращение ребенка с холодовой травмой считалось нонсенсом, выходящим из ряда вон, то, к сожалению, на сегодняшний момент каждый год в последние три года обращаются 20–27 детей, из них пять с глубокими обморожениями, — рассказала руководитель ожогового центра Республиканской больницы № 2 Светлана Семенова.

По словам Семеновой, чаще всего от обморожения страдают дети и мужчины, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Согласно данным медика, обычно пациенты поступают с обморожением конечностей. Для лечения подобных травм используются современные технологии, но порой даже при самых передовых методах приходится ампутировать обмороженную конечность.

Ранее россиянам напомнили, что делать в случае обморожения. В первую очередь необходимо уйти с холода и снять замерзшую одежду. Отогреваться можно в воде, температура которой не превышает 36 градусов тепла.