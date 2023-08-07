В Якутии загорелись 125 тысяч гектаров леса МЧС Якутии сообщило о 98 лесных пожарах площадью 125 тысяч гектаров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На территории Якутии зафиксировано 98 лесных пожаров, общая площадь возгорания составляет 125,6 тысяч га, сообщает в Telegram пресс-служба МЧС республики. Спасатели пытаются потушить огонь в Олекминском и Усть-Майском районе, где действует 38 очагов возгорания. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

На территории Республики Саха действует 98 природных пожаров на территории 13 районов. Общая площадь пройденная огнем составляет 125,6 тысяч га. <...> Специалисты МЧС России задействованы в Олекминском и Усть-Майском районах, где действует 38 очагов лесных пожаров. Выполняется весь комплекс мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, — говорится в сообщении МЧС.

При этом Минприроды Якутии сообщает о 51 пожаре общей площадью в 105 тысяч га. По данным ведомства, леса горят на территориях Алданского, Верхнеколымского, Верхоянского, Ленского, Кобяйского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Чурапчинского и Усть-Майского районов республики. Для тушения огня МЧС задействовало авиацию.

Как рассказали ранее в «Авиалесоохране», региональные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности решили прекратить тушение 69 лесных пожаров в России. Эти горящие участки расположены на «удаленных землях лесного фонда» и занимают 84 тысячи га. Они находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.