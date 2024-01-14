В Якутии рассказали об избиениях воспитанников интерната для глухих Воспитанники и воспитатели интерната для глухих в Якутии пожаловались на побои

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Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что воспитанники и воспитатели интерната для слабослышащих в Якутии пожаловались на побои и издевательства со стороны работников. По данным канала, жалобы от воспитанников поступают с мая 2023 года, но администрация пытается это скрыть с помощью манипуляций и пытается уволить сотрудников, которые встают на сторону воспитанников.

Канал утверждает, что одной из жалобщиц стала воспитатель интерната Валентина Федорова, которая, в свою очередь, является опекуном бывшей воспитанницы интерната Валентины Заиграевой. По сведениям канала, Заиграева записала видео о том, что ее в интернате избивали и унижали учителя, потому что она была «маленькой русской девочкой», а одна из воспитательниц в состоянии опьянения бросалась на воспитанников с ножом.

Кроме того, канал утверждает, что воспитатели и воспитанники отправляли жалобы в СК и прокуратуру, но власти не обращают на это внимания. Как пишет канал, давшему показания ученику 11-го класса угрожали тюрьмой, если он не откажется от своих слов. После этого, по данным канала, молодой человек уехал в родной город и перешел на домашнее обучение.

Ранее семерых работников коррекционной школы-интерната в Якутии осудили за хищение более 10 млн рублей бюджетных средств. Сообщалось, что с 2015 по 2022 год мошенники устроили в учреждение 12 человек, которые не подозревали об участии в криминальной схеме и не выполняли никаких рабочих обязанностей. Между тем работники школы исправно получали за них зарплату.

