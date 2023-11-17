В Якутии пьяный водитель извинился перед инспектором и порезал его ножом В Якутии пьяный водитель напал с ножом на инспектора ДПС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В якутском городе Ленске пьяный водитель за рулем Mitsubishi Pajero ранил инспектора ДПС ножом, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, перед тем как напасть, нарушитель принес полицейскому извинения.

По данным канала, инцидент произошел, когда инспектор ДПС отвозил автомобиль нарушителя на стоянку. Как пишет Baza, водитель выхватил нож и со словами «Извини, брат» пытался вонзить острие в грудь полицейского. Страж правопорядка успел подставить руку и избежать удара по жизненно важным органам: лезвие задело пальцы и шею.

После нападения инспектор остановил машину, достал пистолет и надел на нарушителя наручники. Возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что в Перми сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить 19-летнего водителя, управлявшего автомобилем в пьяном виде. При этом получил ранение пассажир автомобиля нарушителя.

До этого стало известно, что в Томске 32-летний мужчина сначала попытался уйти от полицейской погони на тракторе, а затем протаранил служебный автомобиль. После задержания нарушителя выяснилось, что он был пьян и у него не было водительских прав.