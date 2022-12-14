В Якутии пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома и угрожал ружьем полицейскому в Нюрбинском районе Якутии. Несколько выстрелов 38-летний местный житель произвел в воздух, а затем заперся в своей квартире с женой и малолетним ребенком, сообщает СУ СКР по Республике Саха.

На место прибыли сотрудники полиции, они несколько раз потребовали дебошира открыть входную дверь, но тот отказывался, а во время вскрытия квартиры сотрудниками экстренных служб два раза выстрелил в потолок.

В последующем сотрудник полиции вошел внутрь, где хозяин наставил ружье в сторону офицера, но тот убедил мужчину прекратить противоправные действия, сдать ружье и патроны, — говорится в сообщении регионального ведомства.

В результате происшествия пострадавших нет. На данный момент дебошир задержан, он помещен в ИВС. На него заведено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Оружие и патроны изъяты.

Ранее вооруженный мужчина напал на полицейских в Новошахтинске. В ведомстве уточнили, что один сотрудник полиции получил ранение, но его жизни ничего не угрожает.