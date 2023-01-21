В Якутии художники при температуре -57 вышли рисовать на открытом воздухе

Фото: shutterstock

В Якутске местные художники вышли на уличную акцию «Пленэр в -50», чтобы принять участие в праздновании дня рождения народного художника СССР Афанасия Осипова. Видео с немногочисленной командой творцов опубликовали в соцсетях местные жители.

Акция «Пленэр в -50» проводится с 2018 года, но в этом году температура воздуха в Якутске упала до -57.

Организатором хэппининга выступает филиал Национального художественного музея Якутии. Мероприятие посвятили 95-летию народного художника СССР, академика Афанасия Осипова. Как передает агентство «ЯСИА», в этом году встречу проводила профессиональный художник Наталья Христофорова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что вторая половина января и февраль в Центральной России будут сравнительно теплыми для этой части страны, несмотря на то, что после Нового года там наблюдалась экстремально холодная погода. При этом он не исключил «волны холода» в конце зимы и в марте, однако аномальные морозы, по его утверждению, уже не вернутся.