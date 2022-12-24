В Воронеже прозвучали сирены

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Жители Воронежа поделились видео работы сирен в городе, они звучали на протяжении трех минут. В пресс-службе правительства региона сообщили, что сирены гражданской обороны были включены в Воронежской области в связи с тренировкой сил защиты населения, угрозы жителям нет.

Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается. Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие, — говорится в сообщении администрации в Telegram.

В ноябре воздушная тревога прозвучала в Санкт-Петербурге. Власти уточнили, что это была штатная проверка системы оповещения, в частности ее технического состояния. В Северной столице в рамках проверки также задействовали телевидение и радиовещание.

В Смольном отметили, что при проверке отработаны действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае ЧС. В то же время жители Северной столицы заметили, что МЧС не всем разослало СМС с предупреждением о тестировании систем оповещения.

В июле сигналы оповещения прозвучали в Москве. Тогда столичные власти также решили проверить функционирование средств информирования населения.