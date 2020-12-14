В Волгограде учитель закрыл восьмиклассника в тумбочке

https://static.news.ru/photo/be9ec554-3ea3-11eb-a160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Волгоградский департамент образования начал проверку после получения родительского заявления о том, что восьмиклассник во время урока насильно удерживался педагогом в тумбочке для хозяйственного инвентаря. Разбирательство завершится до конца недели, виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

Инцидент произошёл в конце ноября в школе № 49 Краснооктябрьского района. Как сообщает агентство «Высота 102», на перемене учащихся вывели из класса и закрыли помещение на ключ. 14-летний Дима не захотел выходить вместе с одноклассниками и, предварительно вытащив из тумбочки инвентарь, спрятался внутри. На очередной урок дети вернулись вместе с завучем Любовью Врачёвой, которая спросила подростка о причинах такого поведения. Тот ответил, что хотел побыть один.

Мама мальчика в своём заявлении пояснила, что когда он попытался вылезти, завуч не позволила ему этого сделать, закрыв дверцу и рекомендовав учителю истории не выпускать его в течение всего урока. Врачёва сравнила Диму с философом Диогеном, сказав, что ему «полезно посидеть в бочке». В итоге школьник просидел в тумбочке ещё в течение 40 минут.

Если завуч решила, что мой сын совершил дисциплинарное нарушение, то почему не действовала в соответствии с должностной инструкцией? Или запереть ребёнка в тумбе — это новая воспитательная мера? Данный поступок Врачёвой не только не отвечает нормам закона об образовании, но несёт угрозу психологическому и физическому здоровью ребёнка, — заявила мать подростка.

Она подчёркивает, что имеет вопросы к успеваемости сына, но при этом он не является хулиганом и нарушителем школьных порядков. И уж точно он не совершает проступков, за которые можно было бы наказывать столь жёсткими мерами.

Мальчика и его маму поддержали другие родители, которые отметили, что в этой школе и ранее применялись методы, которые трудно назвать педагогичными. В местное управление департамента образования было направлено коллективное письмо. Родители заявляют, что опасаются за жизнь, здоровье и моральное состояние своих детей.

Ранее NEWS.ru писал, что следственные органы проверяют инцидент с госпитализацией пятерых школьниц во время урока в Йошкар-Оле. По данным регионального СУ СК РФ, девочкам стало плохо во время занятий.