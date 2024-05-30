В Волгограде разобрались с организаторами съемок интимного реалити-шоу Прокуратура Волгограда добилась ужесточения приговора распространителям порно

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Прокуратура в Волгограде добилась ужесточения приговора участникам организованной группы, которая распространяла порнографические видеоматериалы, информирует KP.RU. Мужчинам удалось заработать более 3 млн рублей на самодельном реалити-шоу.

Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона назначил Корнееву, Базареву и Цилибину наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщили журналистам в областной прокуратуре.

По решению инстанции Базарев и Цилибин не имеют права в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Сети. Суд выяснил, что незаконный бизнес приносил доход мужчинам с декабря 2017 по июнь 2019 года. Нарушители создали сайт в интернете, куда транслировали интимные сцены. Скрытые камеры были установлены в квартирах, которые сдавали парам в Волгограде и Кемерово. Мужчины и женщины не знали, что оказались героями реалити-шоу. Также отдельно распространялись порнографические видео с участием пар.

Ранее популярный порносайт угодил в скандал из-за детей. Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении сервиса OnlyFans, где в результате ошибки при проверке возраста доступ к контенту могли получить дети.