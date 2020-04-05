В Волгограде опровергли выдачу ученикам сухпайков с гнилой картошкой

https://static.news.ru/photo/b2d3da82-7754-11ea-92b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Волгограда опровергли сообщения местных СМИ о выдаче ученикам дубовской школы № 2 сухих пайков с гнилой картошкой.

Сухпайки были, но про гнилую картошку я слышу впервые, — заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» учитель школы Дарья Москалёва.

Один из учеников этой школы сообщил радиостанции, что пайки им вообще не выдавали, а пресс-секретарь администрации Волгограда Алексей Трункин заявил, что продуктовые наборы школьникам будут выдавать только на следующей неделе, когда начнётся дистанционное обучение.

О жалобах жителей Дубовки на школьные пайки во время режима самоизоляции ранее сообщил портал v1.ru.

Как писал NEWS.ru, Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Калачевский и Палласовский Иоанн, а также отцы Анатолий, Андрей, Николай и Георгий 5 апреля на самолёте облетели Волгоград, молясь об избавлении от коронавируса. На борт они взяли с собой четыре иконы, среди которых были две чудотворные.