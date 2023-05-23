В Волгограде обесточены более 260 домов и 20 соцобъектов

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Более 260 домов и 20 соцобъектов остались без электричества в Центральном районе Волгограда, областная прокуратура начала проверку по факту массового отключения электроэнергии в городе, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Волгоградской области. Причиной отключения электроснабжения стала авария. Ряд объектов также остался без водоснабжения.

В результате аварии без электроснабжения остались 266 многоквартирных домов, 20 социальных учреждений, на ряде объектов отсутствует водоснабжение, — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Волгоградских межрайонных электрических сетей» сообщили РИА Новости, что на электросетях произошло небольшое технологическое нарушение, ремонтная бригада занимается устранением неполадок и в ближайшее время все объекты снова будут подключены.

В конце января на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное отключили подачу электричества. По словам местных жителей, на многих улицах перестали гореть фонари, без света остались и дома. В комплексе Городского хозяйства Москвы опровергли такие сообщения и опубликовали фотографии с работающими фонарями и светом в окнах квартир.

В октябре 2022 года аварийное отключение электричества произошло на северо-западе Москвы в Южном Тушино. По словам местных жителей, электропитание пропало в домах и на улицах.