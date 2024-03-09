В Волгограде курьеры не поделили заказ и покусали коллегу В Волгограде два курьера покусали коллегу из-за разногласий с заказом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде два курьера поссорились с коллегой из-за заказа и покусали его, сообщает издание «Новости Волгограда». По его данным, сотрудники доставки также сломали велосипед пострадавшего.

По информации издания, инцидент произошел 29 февраля. Двое нападавших являются студентами-медиками, а потерпевший приехал в Россию из Туркменистана. Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, где медики диагностировали ему сотрясение мозга. Он отказался от помощи и решил лечиться самостоятельно.

Как стало известно изданию, зачинщиков драки уволили. Сотрудники полиции начали проверку.

Ранее в Челябинске мужчина сломал нос сотруднице бара, в который его не пустили. Пострадавшая — промоутер заведения Ирина Сердюк — рассказала, что находилась у входа в бар, когда охрана выдворила местного жителя. Ей показалось, что тот был не в адекватном состоянии.

До этого в популярном баре Екатеринбурга произошла драка, в ходе которой раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Также участники конфликта начали бросаться в персонал и других клиентов стаканами и бутылками. Сотрудники и гости заведения, не участвующие в драке, спрятались от дебоширов на кухне. Об огнестрельных ранениях никто не сообщил, однако в одного из сотрудников попали осколки брошенной посуды.