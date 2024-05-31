«В ведре вынесла на веранду»: россиянка пойдет под суд за убийство дочери В Новосибирске будут судить мать, выкинувшую дочь в ведро на мороз

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В суд направлено дело сельчанки Болотнинского района Новосибирской области, которая выкинула новорожденную дочь в пластиковое строительное ведро и поставила на неотапливаемую веранду, передает пресс-служба регионального СКР. Женщина родила девочку в конце февраля, а труп ребенка нашли 11 марта.

В конце февраля 2024 года обвиняемая, находясь в жилом доме в одном из сел Болотнинского района, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего поместила дочь в ведро и вынесла в неотапливаемую веранду дома и оставила в опасном для жизни состоянии. Тело младенца без признаков жизни было обнаружено 11 марта 2024 года, — сообщили в Следкоме.

Разбирательство в отношении женщины ведется по статье об убийстве матерью новорожденного. «КП -Новосибирск» пишет, что у женщины уже есть трое сыновей. Ее супруг находится в колонии. В 2020 году обвиняемая уже пыталась избавиться от другой новорожденной девочки. Силовикам она призналась, что «нагуляла» девочку и оставила ее на остановке, опасаясь реакции мужа на чужого ребенка.

Ранее в селе Табат в Хакасии местный житель признался в убийстве новорожденной девочки в 2016 году. Его супруга не наблюдалась у врачей и родила дома. Муж был уверен, что ребенок не от него, и сразу же после родов ударил девочку о печь и закопал во дворе.