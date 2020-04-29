В Иркутской области прокомментировали версию о поджоге леса

https://static.news.ru/photo/f3640d36-8a0c-11ea-8c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В администрации Усть-Кутского района в Иркутской области отвергли версию о поджоге леса чиновниками, задержанными полицией по подозрению в совершении этого преступления.

Ранее сообщалось, что мэр Усть-Кута Александр Душин вместе со своими работниками задержал чиновников администрации Усть-Кутского района за поджоги леса. Как заявила руководитель аппарата районной администрации Марина Косыгина, чиновники исследовали термоточки в тайге. Она связала инцидент с предстоящими выборами мэра Усть-Кутского района.

На кадрах (задержания чиновников местными жителями. — NEWS.ru) фигурирует мэр Усть-Кута Александр Душин, который является политическим оппонентом действующего мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной, — цитирует её «Интерфакс».

Косыгина также объяснила наличие у сотрудников канистр с бензином. По её словам, они нужны были для того, чтобы заправлять лодку в тайге.

Как писал NEWS.ru, среди задержанных оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, начальник сельхозотдела администрации района Михаил Тышкивский, а также специалист по ГО и ЧС администрации района Сергей Ульянов.