В Улан-Удэ разбился вертолет Ми-8, есть погибшие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ разбился частный вертолет Ми-8, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram. По его словам, на борту находились три человека, все они погибли. К тушению пожара привлечены все оперативные службы.

В 15.20 (10:20 по московскому времени. — NEWS.ru) поступило сообщение о том, что в аэропорту «Байкал» при посадке загорелся вертолет МИ-8. К месту направлены силы и средства по 2 номеру(рангу). <...> На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Тушение производится силами аэропорта и МЧС по республике Бурятия. Экипаж, к сожалению, погиб. Задействованы все службы., — рассказал Цыденов.

По его словам, пожар произошел на рулежной дорожке, сама взлетно-посадочная полоса не задета. Кроме этого глава Бурятии отметил, что вертолет только поступил от авиазавода и еще не был передан заказчику, члены экипажа перегоняли его.

Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах, причиной крушения судна мог стать пожар в двигателе.

Ранее в Северной Осетии вблизи села Гизель рухнул одномоторный частный самолет. По данным МЧС, в результате крушения погиб пилот летательного судна. На борту он находился один. Причины произошедшего выясняются.