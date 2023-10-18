В Уфе «символ города» пробрался по трубам в квартиру и устроил погром В Уфе куница пролезла в квартиру и устроила погром

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В Уфе спасатели отловили куницу, которая пробралась по канализационным трубам в одну из квартир города и разгромила ее, сообщается в официальном Telegram-канале уфимского Управления гражданской защиты. Отмечается, что этот зверек является символом города.

Инцидент произошел накануне вечером, 17 октября. Уфимец вернулся с работы домой и обнаружил разгромленной ванную комнату: шторка душа была разорвана, шампуни и гели для душа — разбросаны по полу, а организатор беспорядка сидел в углу и громко рычал. Мужчина не стал отлавливать зверька самостоятельно, а решил вызвать спасателей.

К приезду спасателей животное успело скрыться под обшивкой, так что им пришлось попотеть, чтобы его найти. Разобрав стенку, они обнаружили куницу. Вероятно, она попала в квартиру по канализационным трубам. Спасатели аккуратно ее отловили, вывезли в лес и отпустили на волю.

Куница является символом Уфы. Изображение коричнево-бурого зверька в позе свободного бега украшает герб города. Горделивая фигура животного символизируют богатство, гордость и достоинство.

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