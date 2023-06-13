В Тюмени три человека скончались от водки без акцизной марки

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Три человека скончались после того, как выпили водку без акцизной марки в Тюмени, сообщает Telegram-канал Baza. Всем погибшим от 51 до 65 лет, и проживали они в соседних домах.

В одной из квартир нашлись семь бутылок водки «Царская охота», а в другой — две бутылки водки «Родники Сибири». В скором времени следователи могут изучить ассортимент магазинов в округе.

Неделей ранее в регионе к семи годам колонии приговорили 39-летнего Малика Мамедова, которого признали виновным в сбыте паленого алкоголя, от которого скончались девять человек. Напитки с метиловым спиртом сбывали в магазинах на двух городских улицах.

С начала июня в поволжских регионах более ста человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Число погибших в результате отравления приближается к 40. 9 июня в Самарской области был задержан сержант полиции, который позволил выкрасть цистерны со спиртом со склада УМВД. Эти емкости находились там с 2012 года в качестве вещдока по другому уголовному делу. Злоумышленники продали спирт производителям, за чем и последовала череда смертей. Одна из погибших поступила в самарский стационар уже 1 июня, но в течение пяти дней ей не могли установить правильный диагноз и лечили от почечной недостаточности.