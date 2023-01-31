Собака впала в алкогольную кому из-за забродивших яблок в Твери

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В Твери собака попала в ветеринарный комплекс с диагнозом «алкогольная кома», сообщает «360» со ссылкой на клинику. Пес Ральф, как выяснилось, съел забродившие яблоки. Ветеринары оказали ему экстренную помощь и оставили в больнице под наблюдением врачей. На данный момент с ним все хорошо, сообщили в ветклинике.

С собакой все хорошо. Она уже дома. Такие случаи достаточно редко, но бывают, — заявили представители ветеринарного комплекса.

При поступлении в ветеринарный комплекс пес не реагировал на внешние раздражители и не двигался. Очнулся Ральф только утром, а окончательно пришел в себя только к вечеру.

Ветеринары предупредили владельцев собак и кошек, что перебродившие продукты представляют опасность для их питомцев. Даже минимальные дозы алкоголя способны вызвать у них сильное отравление.

Ранее сообщалось, что кошки из Новосибирска стали массово заражаться неизвестным вирусом. Зоозащитница Анна Стародуб рассказала, что у заболевших животных наблюдаются одинаковые симптомы и течение болезни, которое можно охарактеризовать как тяжелое. Кошки страдают от диареи и рвоты, из-за чего у них наступает обезвоживание. Все заразившиеся животные были привиты, уточнила волонтер.