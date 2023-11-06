В Татарстане на складе с упаковкой потушили крупный пожар МЧС: в Татарстане на складе с упаковкой для корма потушили крупный пожар

Фото: 16.mchs.gov.ru

Огнеборцы МЧС России в Татарстане на складе с упаковкой для корма животных ликвидировали открытое горение на площади 2,4 тысячи кв. м., сообщает пресс-служба ведомства. Пожар возник вечером 5 ноября в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района республики.

В Татарстане огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 2400 квадратных метров, — отмечается в сообщении.

Местное ГУ МЧС РФ уточняет, что площадь распространения огня на складе возросла до 2,4 тысячи кв. м. за пять часов. На тушении пожара были задействованы от РСЧС 42 человека и 23 единицы техники, в том числе от МЧС 23 человека и 9 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщалось ранее, о пожаре на складе с упаковкой стало известно в 18:09 (мск). В 19:55 был объявлен ранг пожара № 3.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составляла 500 кв. м. Инцидент произошел на хуторе Ленина Аксайского района. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. На месте происшествия работали 53 человека и 19 единиц специальной техники.