В Татарстане младенец умер после игры с мамой и ее сожителем Baza: в Татарстане четырехмесячный ребенок умер от кровоизлияния в спинной мозг

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Татарстане четырехмесячный младенец скончался из-за кровоизлияния в спиной мозг, передает Telegram-канал Baza. По его данным, предварительно, трагедия произошла после того, как мать малыша с сожителем подбрасывали ребенка во время игры.

Как пишет канал, ребенок умер утром 6 января в Зеленодольске, у пострадавшего не было следов насильственной смерти, мама мальчика и ее сожитель ничего не пояснили. По информации канала, вскрытие, проведенное 7 января, установило, что младенец скончался от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

Как стало известно каналу, следователи считают, что кровоизлияние могло произойти во время игр с ребенком, когда его подбрасывали в воздух. После проведения экспертизы родителей погибшего мальчика задержали, точная причина смерти станет известна после гистологической и ситуационной экспертиз.

Канал уточняет, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Отмечается, что в настоящий момент фигурантами дела являются неустановленные лица.

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