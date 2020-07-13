В Татарстане из-за жары объявили штормовое предупреждение

https://static.news.ru/photo/4456e952-c4fa-11ea-a483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город Казань/vk.com

Штормовое предупреждение на предстоящие двое суток объявили в Татарстане из-за жары в 35-38 градусов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Во второй половине дня 14 и 15 июля местами на территории республики ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 35-38 градусов, — передаёт ведомство со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как уточняет РИА Новости, с 18:00 13 июля до 22:00 14 июля местами на территории Татарстана ночью и днём ожидаются гроза, порывы юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, а в конце дня и вечером — сильный дождь, гроза, шквалистый ветер до 23 метров в секунду, град.

Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС рекомендует людям не выходить на улицу в наиболее жаркое время, поддерживать в помещениях прохладную температуру, закрывая окна и ставни, пить больше воды, делать холодные компрессы, избегать сильной физической нагрузки, надевать лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей и головные уборы, не употреблять алкоголь и сладкие напитки.

Как писал NEWS.ru, первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, большой вклад в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10-11 градусов.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов заявил, что изменения климата приведут к тому, что в ближайшие несколько лет 40-градусная жара станет нормой для российских регионов. По его словам, за последние 40 лет в стране в среднем потеплело на 2–2,5 градуса. Смена погодных условий происходила медленно, однако сейчас это стало «бросаться в глаза». Он уточнил, что данная тенденция не будет наблюдаться каждый год, но постепенно станет привычной для всех россиян. При этом из-за смены климата возрастёт опасность природных катаклизмов, которые всё чаще будут происходить в летний период.