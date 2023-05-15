Мать оставила грудничка умирать в коробке на балконе Жительница Татарстана десять дней прятала мертвого младенца в коробке на балконе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Нижнекамске 22-летняя местная жительница десять дней прятала тело новорожденного сына в коробке на балконе квартиры, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Девушка родила мальчика, пока ее мужа не было дома. Сейчас в отношении нее начато уголовное разбирательство по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Молодая мама из Нижнекамска родила сына, пока 25-летний отец ребенка отсутствовал. Но после родов она оставила малыша в коробке, находящейся на балконе, — сообщил источник.

Местное издание «Пруфы» со ссылкой на СУ СКР региона уточняет, что оперативники нашли тело ребенка на балконе 12 мая. Родился он примерно 1–2 мая. Осмотр квартиры прошел после того, как девушка попытался покончить с собой. После попытки самоубийства она была доставлена в больницу. Известно, что на учет с беременностью в женскую консультацию она не вставала. Также сообщается, что девушка вела маргинальный образ жизни, а соседи отзываются о ней негативно.

Ранее в Москве следователи нашли по камерам видеонаблюдения женщину, которая родила и убила младенца в туалете электропоезда на юго-востоке столицы. Тело ребенка было обнаружено с колотыми ранами. Подозреваемой 25 лет.