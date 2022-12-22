В Таманский залив Азовского моря попало около трех тонн мазута

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

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В Краснодарском крае в акватории Таманского залива Азовского моря произошел разлив мазута, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Представитель администрации региона в беседе с ТАСС уточнил, что всего в воду попало около трех тонн мазута. На месте работают спасательные службы.

Поступило сообщение о том, что в МО Темрюкский район, ст. Тамань, произошел разлив мазута в акватории Таманского залива Азовского моря, — рассказали в МЧС.

Место происшествия было огорожено боновыми заграждениями. Последствия аварии устраняет оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 11-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба ввел в регионе режим ЧС муниципального уровня из-за разлива нефти в Княжпогостском районе. Авария произошла накануне на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. Всего вылилось около 100 кубометров нефти. В своем видеообращении к местным жителям Уйба заявил, что пострадавших при разливе нефти нет и на данный момент она не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан.