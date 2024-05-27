В Сыктывкаре мужчина зарезал работницу ресторана из-за запахов с кухни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина напал с ножом на сотрудницу ресторана в Сыктывкаре из-за запаха еды с кухни, сообщает РЕН ТВ. Он нанес ей несколько ударов ножом в область головы и шеи. Пострадавшую госпитализировали, на следующий день она скончалась в больнице.

Мать женщины рассказала, что гражданин жил над кафе. Все запахи проникали к нему в квартиру, из-за чего он не раз ругался с персоналом заведения и пытался помешать его работе. К погибшей, которая недавно стала управляющей, он и раньше проявлял агрессию. В день трагедии у нее был выходной, но она пришла помочь коллегам — было много клиентов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, обвиняемый, как выяснилось, ранее уже судимый, заключен под стражу.

Ранее сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в расчленении женщины в Шушарах. Им оказался 38-летний мужчина. Убитая приходилась ему матерью. По предварительным данным, мужчина сначала до смерти забил женщину 1958 года рождения молотком, после чего разделал труп, используя бензопилу. Его задержали на выходе из дома с двумя пакетами, в которых находились части тела убитой женщины.

До этого житель Самары убил ножом отчима за то, что тот мешал ему громко слушать музыку. Подозреваемый был задержан, ему предъявили обвинение. Согласно версии следствия, мужчина начал ругать пасынка из-за шума, после чего произошла ссора, которая переросла в драку. По словам молодого человека, в один момент он схватил нож и ударил отчима, а затем убежал к берегу реки и спрятался в кустах.